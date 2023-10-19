Базова зарплата Мессі становить понад 12 мільйонів доларів.

Зірковий аргентинський нападник Ліонель Мессі, який минулого літа перейшов з ПСЖ в "Інтер Маямі", підписав рекордний для МЛС контракт.

Асоціація футболістів МЛС опублікувала звіт, згідно з яким у нападника збірної Аргентини найвища зарплата в історії американської ліги.

Повідомляється, що базова зарплата Ліонеля Мессі становить 12 мільйонів доларів на рік. Гарантована компенсація, яка включає в себе базову зарплату плюс всі виплати при підписанні контракту і бонуси, що виплачуються щорічно протягом терміну дії контракту футболіста, становить - 20,4 мільйона доларів.

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Крім цього, Ліонель Мессі отримає виплати від компаній Adidas і Apple TV. З їх урахуванням щорічний дохід аргентинця складе 50-60 мільйонів доларів.

Таким чином, Мессі зрівняється з найбільш високооплачуваними гравцями в трьох провідних спортивних лігах США: Стефен Каррі заробив 48 мільйонів доларів як найбільш високооплачуваний гравець НБА в минулому сезоні, Джо Берроу очолює НФЛ з контрактом на 55 мільйонів доларів на рік, а Джастін Верландер лідирує в МЛБ з 43,3 мільйона доларів.

На другому місці в рейтингу найбільш високооплачуваних футболістів МЛС йде італійський вінгер "Торонто" Лоренцо Інсіньє з доходом 7,5 мільйона доларів на рік і гарантованою компенсацією в 15,4 мільйона доларів. Замикає трійку футболіст "Чикаго Файр" Джердан Шакірі з базовою зарплатою 7,35 мільйона доларів і компенсацією - 8,153 мільйона доларів.

Базова зарплата Сергія Кривцова, який разом з Мессі грає за "Інтер Маямі", становить 555 500 доларів, гарантована компенсація - 614 500 доларів. Це відповідає 229-му місцю в рейтингу.

Додамо, що Ліонель Мессі зіграв за "Інтер Маямі" 13 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав 5 гольових передач.

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