Збірна Аргентини одноосібно очолює турнірну таблицю відбору на ЧС-2026.

У ніч на 18 жовтня збірна Перу грала проти національної команди Аргентини в рамках четвертого туру відбору на ЧС-2026 з футболу.

Гра проходила на Національному стадіоні в місті Ліма і завершилася перемогою "альбіселесте".

Перемогу збірної Аргентини принесли два голи Ліонеля Мессі. Перший гол аргентинця в цій грі вийшов дуже красивим - Мессі ударом в один дотик відправив м'яч у "дев'ятку" воріт після подачі з флангу.

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На 42-й хвилині Лео оформив дубль, забивши після передачі Енцо Фернандеса.

Перу - Аргентина - 0:2

Голи: Мессі 32, Мессі 42

Аргентина: Мартінес, Тальяфіко (Акунья 78), Отаменді, Ромеро (Песселья 46), Монтьєль (Лукас Куарта 34), Фернандес, Мак Аллістер, де Пауль (Ло Чельсо 78), Гонсалес, Альварес (Лаутаро Мартінес 78), Мессі

Огляд матчу:

Збірна Аргентини впевнено лідирує в турнірній таблиці відбору на ЧС-2026 з футболу. В активі "альбіселесте" 12 набраних очок за 4 зіграних матчі. Далі йдуть Уругвай, Бразилія і Венесуела - по 7 очок. На п'ятій сходинці Колумбія - 6 балів. Перу з 1 очком займає 9-е місце.

У наступному турі відбору на ЧС-2026 збірна Аргентини зіграє проти національної команди Уругваю, а Перу зустрінеться з Болівією.

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