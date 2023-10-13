У ніч на 13 жовтня були зіграні матчі третього туру відбору на ЧС-2026 у Південній Америці.
Головною сенсацією ігрового дня стала нічия збірної Бразилії у грі з Венесуелою. "Селесао" першими відкрили рахунок - на 50-й хвилині з передачі Неймара відзначився Габріел. Однак на 85-й хвилині венесуельський форвард Едуард Бельйо зрівняв рахунок.
Збірна Аргентини в рамках відбору на ЧС здобула мінімальну перемогу над командою Парагваю.
Відбір на ЧС-2026: результати матчів 3-го туру
Аргентина - Парагвай - 1:0
Гол: Отаменді, 3
Огляд матчу:
Бразилія - Венесуела - 1:1
Голи: Габріел, 50 - Бельйо, 85
Огляд матчу:
Болівія - Еквадор - 1:2
Голи: Рамальо, 83 - Паес, 45, Родрігес, 90+6
Чилі - Перу - 2:0
Голи: Вальдес, 74, Лопес, 90+1 (аг)
Колумбія - Уругвай - 2:2
Голи: Родрігес, 35, Урібе 52 - Олівера, 47, Нуньєс, 90+1 (пен.)
Положення команд у турнірній таблиці
Збірна Аргентини здобула три перемоги в трьох стартових іграх і очолює таблицю відбору на ЧС-2026. На другій сходинці з 7 очками йде Бразилія. Колумбія з 5 балами третя. Далі розташувалися збірні Уругваю, Чилі та Венесуели - по 4 очки.
Додамо, що путівки на ЧС-2026 з футболу отримають команди, які займуть місця з першого по шосте.