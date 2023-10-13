Збірна Аргентини одноосібно очолила турнірну таблицю відбору на ЧС-2026 з футболу.

У ніч на 13 жовтня були зіграні матчі третього туру відбору на ЧС-2026 у Південній Америці.

Головною сенсацією ігрового дня стала нічия збірної Бразилії у грі з Венесуелою. "Селесао" першими відкрили рахунок - на 50-й хвилині з передачі Неймара відзначився Габріел. Однак на 85-й хвилині венесуельський форвард Едуард Бельйо зрівняв рахунок.

Збірна Аргентини в рамках відбору на ЧС здобула мінімальну перемогу над командою Парагваю.

Відео дня

Відбір на ЧС-2026: результати матчів 3-го туру

Аргентина - Парагвай - 1:0

Гол: Отаменді, 3

Огляд матчу:

Бразилія - Венесуела - 1:1

Голи: Габріел, 50 - Бельйо, 85

Огляд матчу:

Болівія - Еквадор - 1:2

Голи: Рамальо, 83 - Паес, 45, Родрігес, 90+6

Чилі - Перу - 2:0

Голи: Вальдес, 74, Лопес, 90+1 (аг)

Колумбія - Уругвай - 2:2

Голи: Родрігес, 35, Урібе 52 - Олівера, 47, Нуньєс, 90+1 (пен.)

Положення команд у турнірній таблиці

Збірна Аргентини здобула три перемоги в трьох стартових іграх і очолює таблицю відбору на ЧС-2026. На другій сходинці з 7 очками йде Бразилія. Колумбія з 5 балами третя. Далі розташувалися збірні Уругваю, Чилі та Венесуели - по 4 очки.

Додамо, що путівки на ЧС-2026 з футболу отримають команди, які займуть місця з першого по шосте.

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