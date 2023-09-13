Аргентина і Бразилія лідирує в групі відбору на ЧС-2026 з футболу.

У ніч на 13 вересня, відбувся поєдинок другого туру відбіркового турніру ЧС-2026 з футболу, в якому збірна Бразилії протистояла національній команді Перу.

Гра проходила на стадіоні "Національ де Ліма" і завершилася з рахунком 1:0 на користь п'ятикратних чемпіонів світу.

У першому таймі нападник збірної Бразилії Рішарлісон забив два голи, але обидва взяття воріт арбітр зустрічі скасував після втручання системи VAR. В обох епізодах був зафіксований офсайд.

І все ж, в самій кінцівці зустрічі бразильцям вдалося вирвати перемогу в цій грі - після передачі Неймара гол забив Маркіньос.

Перу - Бразилія - 0:1

Гол: Маркіньос, 90

Огляд матчу:

Збірна Аргентини в рамках другого туру кваліфікації ЧС-2026 також взяла три очки. "Альбіселесте" розгромили в гостях Болівію з рахунком 3:0.

Голами за аргентинську команду відзначилися Енцо Фернандес, Ніколас Тальяфіко і Ніколас Гонсалес. Ліонель Мессі цю зустріч пропускав.

Болівія - Аргентина - 0:3

Голи: Енцо Фернандес, 31, Тальяфіко, 42, Ніколас Гонсалес, 83

Огляд матчу:

Після двох турів в активі збірних Аргентини та Бразилії по 6 набраних очок. Вони лідирують в турнірній таблиці відбіркового турніру ЧС-2026 в Південній Америці.

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