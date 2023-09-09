Згідно зі статистикою ФІФА, Неймар забив 79 голів у 125 матчах, Пеле - 77 м’ячів у 91 зустрічі.

Вінгер збірної Бразилії Неймар оформив дубль у матчі проти Болівії (5:1) у кваліфікації ЧС-2026.

Він провів на полі повну гру. Спочатку не реалізував пенальті на 17-й хвилині, але потім відзначився голами на 61-й та 93-й хвилинах.

Для Неймара це 78-й та 79-й голи за збірну Бразилії - тепер він став найкращим бомбардиром національної команди, обійшовши Пеле з 77 м’ячами. Це статистика ФІФА, але Бразильська футбольна конфедерація вважає, що Пеле насправді забив 95 голів, вони рахували товариські матчі проти клубів.

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Згідно зі статистикою ФІФА, Неймар забив 79 голів у 125 матчах, Пеле - 77 м’ячів у 91 зустрічі.

Бразилія - Болівія - 5:1

Голи: 1:0 - 24 Родріго, 2:0 - 47 Рафінья, 3:0 - 53 Родріго, 4:0 - 61 Неймар, 4:1 - 78 Абрего, 5:1 - 90+3 Неймар

Нереалізований пенальті: Неймар, 17

Нагадаємо, що 31-річний Неймар минулого літа перейшов з ПСЖ до клубу з Саудівської Аравії.

Варто відзначити, що Неймар є найдорожчим гравцем в історії футболу. У 2017 році ПСЖ заплатив "Барселоні" за перехід бразильця рекордні 222 мільйони євро.

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