Зірковий нападник національної збірної Бразилії Неймар змінив клубну прописку.
31-річний бразилець перейшов з французького ПСЖ в "Аль-Хіляль", повідомляє офіційний Твіттер саудівського клубу.
Неймар отримав контракт у розмірі 300 мільйонів доларів на 2 роки без можливості продовження. Зарплата може зрости до 400 мільйонів завдяки бонусам і комерційним угодам.
У складі "Аль-Хіляля" зірковий бразильський нападник гратиме під 10-м номером.
Французький ПСЖ отримає за трансфер Неймара 90 мільйонів євро.
Варто відзначити, що Неймар є найдорожчим гравцем в історії футболу. У 2017 році ПСЖ заплатив "Барселоні" за перехід бразильця рекордні 222 мільйони євро.
У складі ПСЖ за 6 сезонів Неймар зіграв 178 матчів, забив 118 голів і віддав 77 гольових передач. Бразилець з парижанами завоював 15 трофеїв у Франції, серед яких п'ять перемог у Лізі 1.
У складі національної збірної Бразилії Неймар зіграв 124 матчі і забив 77 голів.