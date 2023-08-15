Неймар підписав з "Аль-Хілялем" контракт на два роки.

Зірковий нападник національної збірної Бразилії Неймар змінив клубну прописку.

31-річний бразилець перейшов з французького ПСЖ в "Аль-Хіляль", повідомляє офіційний Твіттер саудівського клубу.

Неймар отримав контракт у розмірі 300 мільйонів доларів на 2 роки без можливості продовження. Зарплата може зрости до 400 мільйонів завдяки бонусам і комерційним угодам.

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У складі "Аль-Хіляля" зірковий бразильський нападник гратиме під 10-м номером.

Французький ПСЖ отримає за трансфер Неймара 90 мільйонів євро.

Варто відзначити, що Неймар є найдорожчим гравцем в історії футболу. У 2017 році ПСЖ заплатив "Барселоні" за перехід бразильця рекордні 222 мільйони євро.

У складі ПСЖ за 6 сезонів Неймар зіграв 178 матчів, забив 118 голів і віддав 77 гольових передач. Бразилець з парижанами завоював 15 трофеїв у Франції, серед яких п'ять перемог у Лізі 1.

У складі національної збірної Бразилії Неймар зіграв 124 матчі і забив 77 голів.

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