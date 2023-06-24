Нападник збірної Бразилії побудував особняк без дозвільних документів.

Зірковому нападнику ПСЖ і національній збірній Бразилії Неймару загрожує великий грошовий штраф.

За інформацією видання France24, іменитого футболіста можуть оштрафувати за екологічні порушення в Бразилії.

Повідомляється, що Неймар побудував особняк в штаті Ріо-де-Жанейро без дозволу природоохоронних органів. Під час будівництва проходили деякі роботи, супроводжувані "екологічними порушеннями". До них відносяться відхилення водотоку, несанкціонований забір води з річки для постачання штучного озера.

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Також були виявлені несанкціоновані переміщення землі, каменів і скель, а також використання пляжного піску без спеціального дозволу.

"Наступним кроком буде оцінка виявлених порушень і накладення штрафу, який, згідно з оцінками і з урахуванням збитку, завданого навколишньому середовищу, складе не менше 5 мільйонів реалів (близько 1 мільйона доларів)", - йдеться в заяві прес-служби мерії Ріо-де-Жанейро.

Неймар придбав нерухомість в штаті Ріо-де-Жанейро в 2016 році. За даними місцевих ЗМІ, вона займає 10 000 квадратних метрів землі і включає в себе вертолітний майданчик, спа-центр і тренажерний зал.

Нагадаємо, 31-річний нападник в даний час відновлюється після травми правої щиколотки, яку він отримав у березні.

У минулому сезоні Неймар зіграв 29 матчів, забив 18 голів і віддав 17 гольових передач. Ходять чутки, що зірковий бразилець прийняв рішення покинути паризький клуб цього літа. У послугах 31-річного бразильця зацікавлений клуб з Саудівської Аравії і деякі клуби АПЛ.

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