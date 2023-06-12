Неймар може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії.

Футбольний клуб "Аль-Хіляль" націлився на трансфер нападника ПСЖ і збірної Бразилії Неймара.

Як повідомляє CBC Sports, представники клубу з Саудівської Аравії прибули до Парижа, щоб узгодити трансфер 31-річного футболіста.

Саудівський клуб запропонував паризькому клубу 45 мільйонів євро за перехід Неймара. За попередньою інформацією, ПСЖ готовий прийняти цю пропозицію.

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За інформацією інсайдера Ніколо Скіра, "Аль-Хіляль" має намір запропонувати Неймару контракт на 3 роки із зарплатою 250 мільйонів євро за сезон, що зробить бразильця найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу.

Відзначимо, що португальський форвард Кріштіану Роналду отримує в "Аль-Насрі" 200 мільйонів євро на рік.

ПСЖ придбав Неймара в 2017 році у "Барселони" за 222 мільйони євро. Досі цей трансфер є найдорожчим в історії футболу.

За паризький клуб бразилець зіграв 173 матчі, забив 118 голів і віддав 77 гольових передач.

Нагадаємо, раніше "Аль-Хіляль" хотів підписати Ліонеля Мессі. Саудівський клуб запропонував аргентинському форварду контракт на 2 роки із зарплатою 600 мільйонів євро на рік, але той відхилив цю пропозицію і перейшов в американський клуб "Інтер" Маямі.

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