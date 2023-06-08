Уже друге поспіль літо парижани намагаються його продати.

Французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" знову виставив на продаж бразильського нападника Неймара. Як повідомляє Sport.es, парижани друге літнє трансферне поспіль намагаються позбутися гравця.

ПСЖ готовий відпустити Неймара, щоб зменшити зарплатну відомість. Також таку вимогу висунув ультрас клубу, вимагаючи від бразильця покинути клуб під час протестів біля офісу клубу та будинку футболіста.

Видання також дізналося один із варіантів розвитку подальшої кар’єри Неймара: його запропонували "Барселоні".

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Наразі каталонська команда перебуває в пошуках вінгера, адже Хаві планував провести підготовку до сезону разом із Ліонелем Мессі, але аргентинець вирішив перейти до команди з чемпіонату США. Однак від підписання Неймара "Барселону" зупиняє велика зарплата футболіста – наразі клуб і так бореться з фінансовими труднощами.

Більше того, головний тренер каталонців Хаві особисто заявив, що Неймар не розглядається у якості потенційного трансфера.

"Неймар? Я здивований. Він у наші плани зовсім не входить. Я сприймаю Нея як свого друга, але клуб має інші трансферні пріоритети. Мені потрібні півзахисники, два гравці", - передає слова наставника Фабріціо Романо у Twitter.

Відзначимо, що Неймар перейшов до ПСЖ у 2017-му році якраз з "Барселони". Тоді трансфер французькому клубу обійшовся в 222 мільйони євро. Ця купівля футболіста є найдорожчою в історії футболу. Загалом за шість років бразилець провів за ПСЖ 173 матчі, у яких відзначився 118 голами і 77 асистами.

Нагадаємо, що нещодавно "Парі Сен-Жермен" покинув інший зірковий футболіст Ліонель Мессі.

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