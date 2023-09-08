Збірна Аргентини стартувала в кваліфікації ЧС-2026 з перемоги над Еквадором.

У ніч на 8 вересня відбувся поєдинок першого туру кваліфікації ЧС-2026 з футболу, в якому зустрічалися збірні Аргентини та Еквадору.

Зустріч команд пройшла на стадіоні "Монументаль" в Буенос-Айресі і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 1:0.

Перемогу збірній Аргентини приніс гол Ліонеля Мессі - на 78-й хвилині зустрічі форвард "Інтер Маямі" відправив м'яч у сітку воріт суперника ідеальним ударом зі штрафного.

Відео дня

Аргентина - Еквадор - 1:0

Гол: Мессі, 78

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяіко, де Пауль, Фернандес, Макаллістер (Паредес, 67), Мессі (Паласісос, 89), Л. Мартінес (Х. Альварес, 67), Гонсалес (Ді Марія, 62)

Еквадор: Галіндес, Хуртадо (Пресіадо, 81), Торрес (Мена, 81), Арболеда, Пачо, Еступіньян, Сіфуентес (Ортіс, 77), Груессо, Кайседо, Плата (Родрігес, 77), Валенсія

Огляд матчу:

Додамо, що в цей день в рамках першого туру відбору ЧС-2026 в Південній Америці були зіграні ще два матчі - Парагвай зіграв внічию з Перу (0:0), А Колумбія перемогла Венесуелу (1:0).

У другому турі кваліфікації ЧС-2026 збірна Аргентини зіграє проти Болівії (12 вересня), а Еквадор зустрінеться з Уругваєм (13 вересня).

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