У ніч на 8 вересня відбувся поєдинок першого туру кваліфікації ЧС-2026 з футболу, в якому зустрічалися збірні Аргентини та Еквадору.
Зустріч команд пройшла на стадіоні "Монументаль" в Буенос-Айресі і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 1:0.
Перемогу збірній Аргентини приніс гол Ліонеля Мессі - на 78-й хвилині зустрічі форвард "Інтер Маямі" відправив м'яч у сітку воріт суперника ідеальним ударом зі штрафного.
Аргентина - Еквадор - 1:0
Гол: Мессі, 78
Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяіко, де Пауль, Фернандес, Макаллістер (Паредес, 67), Мессі (Паласісос, 89), Л. Мартінес (Х. Альварес, 67), Гонсалес (Ді Марія, 62)
Еквадор: Галіндес, Хуртадо (Пресіадо, 81), Торрес (Мена, 81), Арболеда, Пачо, Еступіньян, Сіфуентес (Ортіс, 77), Груессо, Кайседо, Плата (Родрігес, 77), Валенсія
Огляд матчу:
Додамо, що в цей день в рамках першого туру відбору ЧС-2026 в Південній Америці були зіграні ще два матчі - Парагвай зіграв внічию з Перу (0:0), А Колумбія перемогла Венесуелу (1:0).
У другому турі кваліфікації ЧС-2026 збірна Аргентини зіграє проти Болівії (12 вересня), а Еквадор зустрінеться з Уругваєм (13 вересня).