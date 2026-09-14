Боксер з Росії викликав Усика на бій: користувачі соцмережі висміяли його заяву

30-річний уродженець Волгограда Артем Суслєнков, який виклав своє фото в військовій формі та з автоматом, закликав Усика провести бій "без політики".

30-річний уродженець Волгограда, російський боксер надважкої ваги Артем Суслєнков кинув виклик українському боксеру Олександру Усику. Росіянин в своєму Instagram запропонував українцю провести бій "без політики".

"Усику, я тебе дістану – чи то на рингу, чи в полі. Досить гучних слів. Якщо ми боксери – давай вирішувати все на рингу. Без політики, без гасел і без зайвих розмов", - написав Суслєнков, супроводжуючи допис фото, на якому він у військовій формі та з автоматом.

Також росіянин закликав організувати йому поєдинок з Усиком:

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"І я закликаю всіх сміливих і рішучих людей, готових узяти на себе організацію цього бою: зробіть його реальністю і впишіть своє ім'я в історію боксу. Я готовий. Усику, тепер слово за тобою".

Останній поєдинок Суслєнкова відбувся в липні, він переміг британця Джо Джойса технічним нокаутом в 11-му раунді.

Примітно, що росіянин, який не має у своїй кар'єрі жодних серйозних перемог, вже не вперше намагається пропіаритися за рахунок Усика.

У 2025 році Суслєнков заявляв, що готовий "провести майстер-клас із відправлення на пенсію знаменитого й усіма улюбленого Усика". Українець ніяк не відреагував на слова Суслєнкова.

До слова, в соцмережі заяву Суслєнкова висміяли. Користувачі пишуть: "Хто цей російський дурник?", "Ти справді це написав і виклав в інтернет. Ще й VPN, мабуть, для цього увімкнув", "От клоун" тощо.

Олександр Усик: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що британський боксер Тайсон Ф'юрі кинув виклик Олександру Усику на третій бій. Він поділився, що його бою з Ентоні Джошуа, ймовірно, не буде. Тому Ф'юрі звернувся з пропозицією до Олександра Усика провести реванш в листопаді. Хоча українець ніяк не прокоментував пропозицію, він репостнув заяву Ф'юрі до себе в сторіз.

Також ми писали, що директор команди українця Сергій Лапін розповів, що Усик планує провести бій з Деонтеєм Вайлдером у березні 2027 року в США. Останній поєдинок Усик провів у травні 2026 року. Тоді він, маючи статус об’єднаного чемпіона світу, достроково переміг нідерландця Ріко Верховена. Після цього боксер вирішив відмовитися від поясів WBC, WBA та IBF. Припускається, що бій з Вайлдером може стати останнім у кар’єрі українця.

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