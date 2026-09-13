'Браво, Росія': тренер із Сербії цинічно відреагував на удар по будинку родини Ястремської

Одобашич не вперше підтримує Росію у війні проти України.

Сербський тренер з тенісу Володимир Одобашич прокоментував російський удар по Одесі, в результаті якого була зруйнована квартира сім'ї української тенісистки Даяни Ястремської. У соцмережах він залишив цинічний коментар, у якому похвалив окупантів, пише UkrSportBase.

12 вересня РФ завдала ракетного удару по Одесі. У результаті атаки були зруйновані верхні поверхи одного з багатоповерхових будинків, а серед пошкодженого житла опинилася квартира родини Ястремської.

Українська тенісистка показала наслідки російської атаки в соцмережах. На цю публікацію відреагував Одобашич, написавши коментар: "Браво, Росія".

Відео дня

Пізніше сербський тренер видалив свій коментар, проте користувачі встигли зробити скріншот. Більше того, раніше він відзначився ще одним обурливим коментарем у соцмережах:

"Смерть Хорватії та Німеччини, а також усім їхнім союзникам і ворогам Великої Сербії та Росії!"

Реакція Ястремської на обстріл Одеси

Нагадаємо, що раніше українська тенісистка Даяна Ястремська повідомила, що в Одесі під час нічної атаки 12 вересня була знищена квартира її родини. За словами спортсменки, у будинок влучила крилата ракета "Калібр".

Ястремська показала кадри зі зруйнованим фасадом будинку, вибитими вікнами та помешканням, усипаним уламками. Вона наголосила, що саме так виглядає "русский мир". За її словами, єдине, що вціліло, – рушник з Ролан Гаррос (відкритий чемпіонат Франції з тенісу).

Вас також можуть зацікавити такі новини: