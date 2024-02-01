Даяна Ястремська зуміла дістатися до півфіналу Australian Open, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла про свій виступ на першому в цьому році турнірі серії Великого шолома - Australian Open-2024.

23-річна уродженка Одеси зізналася, чого їй не вистачило для того, щоб пройти представницю Китаю Чжен Ціньвень і вийти у фінал Відкритого чемпіонату Австралії.

"Складно сказати, який матч на Australian Open був найневдалішим. Напевно, півфінальний. Тому що реально удача була не зовсім на моєму боці. Навіть у дуже багатьох розіграшах це було помітно.

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Міліметрові аути. Трохи не вистачило десь емоцій, трохи не вистачило десь фізичної підготовки, щоб в якийсь важливий момент відіграти саме чітко, як я це робила в минулих матчах.

Її різані удари? Не було так, що вони незручні. Тому що в попередніх матчах точно також відігравали і я спокійно відпрацьовувала, продовжувала грати в свою гру. У цьому матчі, про що я і кажу, не вистачило удачі і фізичної підготовки, ці м'ячі не були важкими. Вони просто чітко потрапляли в задню лінію, а мені не вистачало ось цієї ось фізичної підготовки, щоб обробити цей м'яч.

І, чесно, коли я помилялася, то я особливо на це увагу не звертала, оскільки розуміла, чому я помиляюся. Мені не вистачало ніг, фізичної підготовки, щоб обробити, доопрацювати.

Плюс в першому сеті я потягнула справа косу м'яз в одному з розіграшів. Після нього я зрозуміла, що справи йдуть не дуже добре і буде дуже важко. Адже рівень потрібно було тримати. Того дня вона грала реально круто. Але мені, в принципі, зручно було з нею грати.

Я розуміла, що навряд чи зможу витягнути цей матч, тільки тому, що я бачила свої помилки, розуміла, чому так. Не могла покласти м'яч туди, куди я хочу.

Багато писали, що програла не я, а три матчі в кваліфікації. І я можу реально з цим погодитися. Я відчувала на корті, що реально можу перемогти, але в той же час реально дивилася на все це, розуміючи, що фізичної підготовки не вистачить, щоб відпрацювати на високому рівні.

При 2:0 в 1-му сеті, коли я вела, був дуже важливий гейм на моїй подачі. Але освітлення... Як три ейси я тоді подала... Це диво напевно. Це був ключовий гейм, гра могла скластися по-іншому. А може б, і не склалося. Загадувати там, не знаю.

У таких матчах, півфіналах, кожен гейм має велике значення і він є ключовим. Тому що тут вже є рівень, тут грають на високому рівні і ключові моменти це не один за матч якийсь певний гейм, там два брейк-пойнти або два геймболи на своїй подачі, а там кожен м'яч має значення", - розповіла Даяна Ястремська в інтерв'ю Youtube-каналу "Сорокін Теніс".

Нагадаємо, Даяна Ястремська стала єдиною українською тенісисткою, якій вдалося дістатися до 1/2 фіналу Australian Open-2024.

Півфінал Відкритого чемпіонату Австралії став найкращим досягненням у кар'єрі 23-річної українки.

Додамо, що завдяки приголомшливому результату на Australian Open-2024 Ястремська піднялася відразу на 64 позиції і тепер займає 29-е місце в світовому рейтингу WTA.

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