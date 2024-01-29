Відразу п'ять українок потрапили до топ-35 найкращих тенісисток у світі.

У понеділок, 29 січня, за результатами Australian Open-2024 Жіноча тенісна асоціація представила оновлений рейтинг WTA.

Вперше в історії до топ-35 найкращих тенісисток світу увійшли відразу п'ять представниць України: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Найкраща позиція серед українок у Еліни Світоліної, яка повернулася в топ-20 і займає 19-ту сходинку.

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Особистий рекорд оновила Марта Костюк, яка піднялася на 28-у позицію.

Фантастичний ривок зробила Даяна Ястремська - уродженка Одеси піднялася на 64 позиції і тепер займає 29-е місце.

34-річна Леся Цуренко піднялася на 2 сходинку і тепер займає 31-у позицію. Слідом за нею йде Ангеліна Калініна - 32-я.

Відзначимо, що тепер Україна ділить 2-3 місце з Чехією за кількістю спортсменок в топ-35 рейтингу WTA.

Додамо, що українські спортсменки дуже потужно виступили на Australian Open-2024. Найкращий результат показала Даяна Ястремська, яка дійшла до 1/2 фіналу. У півфіналі вона поступилася китаянці Чхен Цінвень (4:6, 4:6).

У чвертьфіналі боротьбу за трофей припинила Марта Костюк, програвши американській тенісистці Коко Гауфф (6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 2:6).

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла подолати 1/8 фіналу. На жаль, вона отримала травму і знялася з матчу проти Лінди Носкової з Чехії. Варто відзначити, що Еліна дуже потужно стартувала на турнірі і була однією з фавориток у боротьбі за трофей.

Леся Цуренко покинула Australian Open-2024 на стадії 1/16 фіналу, програвши Аріні Соболенко. Перший раунд основної сітки турніру не змогли подолати Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.

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