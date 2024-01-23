Коко Гауфф здолала Марту Костюк і вийшла в 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

Українка Марта Костюк припинила свої виступи на першому в цьому році турнірі серії Великого шолома - Australian Open-2024.

В 1/4 фіналу українська тенісистка програла в трьох сетах четвертій ракетці світу з США Коко Гауфф.

Поєдинок тривав 3 години 9 хвилин. Марта Костюк виконала дві подачі навиліт, допустила вісім подвійних помилок і реалізувала 7 з 14 брейк-пойнтів.

Відео дня

Australian Open-2024. 1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна) - Коко Гауфф (США) - 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 2:6

Костюк і Гауфф зустрілися вдруге в кар'єрі. Рахунок в особистих зустрічах став 2:0 на користь американки.

У півфіналі Australian Open-2024 Коко зіграє проти переможниці матчу Барбора Крейчикова - Аріна Соболенко.

Відзначимо, що Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі грала в 1/4 фіналу турніру серії Великого шолома. Раніше найкращим результатом українки був 4-й раунд на Ролан Гаррос у 2021 році.

Додамо, що боротьбу за трофей на Australian Open-2024 продовжує продовжує Даяна Ястремська. В 1/4 фіналу українська спортсменка зіграє проти Лінди Носкової з Чехії, яка 1/8 фіналу пройшла Еліну Світоліну.

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