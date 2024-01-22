Обидві українські тенісистки не є фаворитками у своїх парах.

Аналітики букмекерських контор виставили коефіцієнти на матчі чвертьфінальної стадії відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, згідно з якими ані Марта Костюк, ані Даяна Ястремська не є фаворитками у своїх парах.

Про це свідчать дані спеціалізованого порталу BetExplorer, який виставив середні коефіцієнти на основі котирувань 15 провідних букмекерських контор світу.

Зокрема, Ястремська проведе матч з 4-ю ракеткою світу Корі Гауфф (США). І на перемогу українки ставки приймаються з розрахунку 6,62 до 1, в той час як на американку – 1.11. У процентному співвідношенні це становить, приблизно, 87 до 13 на користь американки.

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У свою чергу суперницею Костюк стане Лінда Носкова (Чехія). Тут аналітики контор виставили більш рівні коефіцієнти-1.46 на перемогу чешки проти 2,72 на успіх українки. У відсотковому співвідношенні це виглядає як 66 на 34 на користь Носкової.

Нагадаємо, що в чвертьфінальних матчах Костюк напередодні розгромила росіянку Марію Тимофєєву – 6:2, 6: 1, а сьогодні Ястремська обіграла білоруску Вікторію Азаренко – 7:6 (6), 6:4.

Матч ¼ фіналу Костюк - Гауфф відбудеться у вівторок, 23 січня, о 04.00 за Києвом. Гра Ястремська - Носкова пройде в середу, 24 січня. Час початку матчу стане відомий пізніше.

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