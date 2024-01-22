У матчі 1/8 фіналу українка у двох сетах обіграла Вікторію Азаренко.

У Мельбурні завершився матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в якому українка Даяна Ястремська обіграла білоруску Вікторію Азаренко.

Матч завершився перемогою українки у двох партіях - 7:6 (6), 6:4.

Даяна програвала по ходу першої партії з рахунком 3:5, але зуміла зробити брейк і зрівняти рахунок, перевівши гру на тай-брейк, де вже домоглася перемоги.

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Гра проходила в напруженій боротьбі. де все вирішив один "зайвий" брейк на користь Ястремської - 5 проти 4 у суперниці. Українка виграла 67 відсотків очок на першій подачі (51 - у Азаренко), але, лише 45 - на другій (55 - у суперниці). Також Ястремська припустилася 5 подвійних помилок (дві - у суперниці), але виконала 5 ейсів (4 - у Азаренко).

Ястремська вперше в кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу турніру серії "Великого шолома". Раніше вона доходила до 4-го раунду (1/8 фіналу) Вімблдонського турніру в 2019-му році.

На стадії чвертьфіналу суперницею українки буде Лінда Носкова з Чехії, яка провела в матчі 1/8 фіналу проти Еліни Світоліної всього три гейми. За рахунку 0: 3 українка відмовилася від продовження боротьби через болі в спині.

Також у чвертьфіналі зіграє Марта Костюк, яка напередодні розгромно обіграла росіянку Марію Тимофєєву - 6:2, 6:1.

Матч Костюк - Корі Гауфф відбудеться у вівторок, 23 січня. Гра Ястремська - Носкова пройде в середу, 24 січня.

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