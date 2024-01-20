В 1/8 фіналу Australian Open-2024 Даяна Ястремська зіграє проти Вікторії Азаренко.

У ніч на 20 січня відбувся поєдинок 1/16 фіналу турніру серії Великого шолома Australian Open-2024, в якому Даяна Ястремська зустрічалася з Еммою Наварро.

Матч завершився сенсаційною перемогою української тенісистки в трьох сетах.

Поєдинок Ястремської і Наварро тривав 1 годину і 47 хвилин. Українка зробила п'ять подач навиліт, допустила три подвійні помилки і використала 5 з 8 брейк-поінтів.

Відео дня

Australian Open-2024. 1/16 фіналу

Емма Наварро (США) - Даяна Ястремська (Україна) - 2:6, 6:2, 1:6

Це була перша особиста зустріч тенісисток.

Відзначимо, що Даяна Ястремська вперше в кар'єрі пробилася в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. До цього розіграшу її найкращим результатом на Australian Open був 3-й раунд у 2019 році.

В 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії Даяна Ястремська зіграє проти Вікторії Азаренко, яка обіграла латвійську тенісистку Олену Остапенко.

Нагадаємо, 19 січня в 1/8 фіналу Australian Open-2024 пробилася ще одна українка Марта Костюк, яка виграла у Еліни Аванесян.

Також боротьбу на Відкритому чемпіонаті Австралії продовжує і перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона зіграє проти Вікторії Голубич 20 січня.

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