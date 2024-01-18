У третьому раунді Australian Open Даяна Ястремська зіграє проти американки Емми Наварро.

У четвер, 18 січня, Даяна Ястремська зіграла поєдинок 1/32 фіналу на першому в сезоні турнірі серії Великого шолома - Відкритому чемпіонаті Австралії.

Українська тенісистка у двох сетах перемогла колишню росіянку Варвару Грачову, яка тепер представляє Францію.

Поєдинок Ястремської і Грачової тривав 1 годину і 8 хвилин. Ястремська зробила 5 подач навиліт, допустила 1 подвійну помилку і використала 3 з 4 брейк-пойнтів.

Відео дня

Australian Open-2024. 1/32 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) - Варвара Грачова (Франція) - 6:3, 6:2

Це була перша особиста зустріч Ястремської і Грачової.

Відзначимо, що Даяна повторила своє найкраще досягнення на Відкритому чемпіонаті Австралії. Раніше українка також виходила в третій раунд цього турніру в 2019 році.

Нагадаємо, в першому раунді Australian Open-2024 Даяна Ястремська сенсаційно вибила діючу переможницю Вімблдону Маркету Вондроушову.

У наступному раунді Australian Open-2024 Ястремська зіграє проти представниці США Емми Наварро.

Додамо, що до третього раунду Відкритого чемпіонату Австралії вийшли ще три українки - Леся Цуренко, Еліна Світоліна та Марта Костюк.

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