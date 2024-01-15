В 1/32 фіналу Даяна Ястремська зіграє проти Варвари Грачової.

У понеділок, 15 січня, Даяна Ястремська зіграла стартовий поєдинок в рамках першого в сезоні турніру серії Великого шолома - Відкритого чемпіонату Австралії.

В 1/64 фіналу українська тенісистка сенсаційно розгромила в двох сетах діючу переможницю Вімблдону Маркету Вондроушову.

Поєдинок української та чеської тенісисток тривав одну годину і 15 хвилин. Даяна виконала дві подачі навиліт, зробила дві подвійні помилки і використала 5 з 10 брейк-поінтів.

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Australian Open-2024. 1/64 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) - 6:1, 6:2

Це була четверта особиста зустріч Ястремської і Вондроушової. Рахунок в очних зустрічах став 2:2.

Відзначимо, що Маркета Вондроушова стала переможницею Вімблдону-2023, перемігши в півфіналі представницю України Еліну Світоліну.

В 1/32 фіналу Australian Open-2024 Даяна Ястремська зіграє проти француженки Варвари Грачової.

Australian Open-2024: результати українок в 1/64 фіналу

У першому раунді основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії Україну представляли Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева і Дар'я Снігур.

До другого кола зуміли пройти тільки чотири українки - Цуренко, Світоліна, Костюк і Ястремська.

Леся Цуренко обіграла в трьох сетах Лучію Бронцетті з Італії (3:6, 7:5, 6:3).

Дар'я Снігур програла американці Аліші Паркс (6:2, 2:6, 4:6).

Еліна Світоліна розбила Тайлу Престон з Австралії (6:2, 6:2).

Марта Костюк в трьох сетах переграла американську тенісистку Клер Лю (6:3, 4:6, 6:1).

Юлія Стародубцева без шансів програла представниці Тунісу Онс Жабер (3:6, 1:6).

Ангеліна Калініна розгромно програла нідерландській тенісистці Аранчі Рус (1:6, 0:6).

В 1/32 фіналу Світоліна зіграє проти Вікторії Томової, Костюк зустрінеться з Елізе Мертенс, а Цуренко поміряється силами з Ребекою Масаровою.

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