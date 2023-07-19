У ніч на 19 липня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку.

Одна з найкращих українських тенісисток Даяна Ястремська відреагувала на обстріл рідної для неї Одеси російською армією.

23-річна спортсменка опублікувала пост в Instagram, в якому закликала світові тенісні організації справедливо поставитися до російських і білоруських тенісистів.

"WTA і ITF, просто перевірте мої сторіс, або подивіться кілька відео, або може відвідайте Україну? Тоді ви зміните вашу думку про росіян.

Хтось добре спить зараз, ви знаєте, про кого я, а хтось намагається вижити. Або всі українські гравці протягом турнірів не сплять, тому що стежать за новинами. Це справедливо?", - написала Ястремська.

Додамо, що Даяна Ястремська напередодні успішно стартувала на престижно тенісному турнірі в італійському Палермо. У матчі першого раунду українка розбила представницю Сербії Мію Рістіч.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня російські окупанти атакували Україну. За кілька хвиль атак армія РФ вдарила по Одесі ракетами Х-22, Х-59, "Калібр", "Онікс", а також іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136".

Вас також можуть зацікавити новини: