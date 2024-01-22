Якщо вже проблема трапилася з диском, то її екстрено ніяк не виправиш, зазначив Дмитро Бабелюк.

Колишній працівник медичного відділу ФК " Рух " Дмитро Бабелюк розповів, чому Еліна Світоліна була змушена знятися з поєдинку 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії проти Лінди Носкової з Чехії. Матч був перерваний у першому сеті після трьох геймів, за рахунку 0:3.

Зокрема, Бабелюк зазначає: "За словами Світоліної, вона вперше відчула проблему в першому геймі. Дійсно, помітно, коли вона не повернула удар під лінію і відразу ж взялася за спину і намагалася розтягнути м'язи спини, нагинаючись вниз.

На другий гейм Еліна виходила, розминаючи спину. Правда, вже після останнього розіграшу в геймі попросила медичну паузу. Гострий стріляючий біль у спині є наслідком проблеми з міжхребцевим диском", - написав Бабелюк.

Відео дня

За словами лікаря, швидше за все, мова йде про грижу диска, який може порушувати свій баланс, розриватися і здавлювати сусідні структри, викликаючи нестерпний біль.

"Першим захисним механізмом організму в такі моменти є спазм м'язів, щоб утримати баланс хребта. Саме це відчула Еліна і якраз розслабити м'язи намагалися Фізіотерапевти на корті.

Але, на жаль, якщо вже проблема трапилася з диском, то її екстрено ніяк не виправиш", - написав Бабелюк у своєму телеграм-каналі.

Після поразки Світоліної в одиночному жіночому розрядці Відкритого чемпіонату Австралії залишилися дві тенісистки - Даяна Ястремська і Марта Костюк. Ястремська сьогодні обіграла білоруску Вікторію Азаренко, а Костюк напередодні розгромила росіянку Марію Тимофєєву.

Вас також можуть зацікавити новини: