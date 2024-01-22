Еліна Світоліна не змогла продовжити свої виступи на Australian Open через проблеми зі здоров'ям.

Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії.

29-річна українка знялася з матчу 1/8 фіналу Australian Open-2024 проти представниці Чехії Лінди Носкової.

Після другого гейму Світоліна викликала лікаря на корт. Українку турбувала спина. Медичний тайм-аут не допоміг, Еліна погано подавала в третьому геймі через проблеми в спині. Після цього вона знялася з поєдинку і в сльозах покинула корт.

Відео дня

Australian Open-2024. 1/8 фіналу

Лінда Носкова (Чехія) - Еліна Світоліна (Україна) - 3:0, RET,. Світоліна

Це була перша особиста зустріч Носкової і Світоліної.

Коментар Еліни Світоліної після матчу

"У мене стався спазм, або я точно не знаю, що це таке, але як ніби стріляючий біль в першому геймі, на останніх двох окулярах. Нічого не могла зробити. Повністю заклинило мою спину. Просто дуже сумно.

Раніше у мене були травми спини через втому на наступний день після матчу, але ця травма виникла з нізвідки. У мене було таке відчуття, ніби хтось вистрілив мені в спину.

Як почуваюся зараз? Погано. Спину дійсно заклинило. Мій поперек повністю заклинило, він ніби заблокований. Так що так, мені дуже боляче навіть ходити, повертатися. Я не можу рухатися з боку в бік. Дуже дивно.

Мені потрібно дізнатися більше про мою травму спини, і зараз важко сказати. Але, звичайно, мені хотілося б повернутися фізично настільки ж сильною, якою я була, і відчуваю, що роблю все можливе. Травми, звичайно, приходять і йдуть, але так, я сподіваюся, що це не буде довгостроковим", - сказала Світоліна.

Відзначимо, що для Еліни Світоліної це був дев'ятий матч в 2024 році. В активі першої ракетки України 7 перемог і 1 поразка (у фіналі турніру в Окленді) і 1 зняття.

Світоліна вчетверте вийшла в 1/8 фіналу Australian Open. На її рахунку 25 перемог на кортах Мельбурна, більше тільки на Ролан Гаррос - 26.

Нагадаємо, в першому раунді Australian Open-2024 Еліна Світоліна перемогла австралійську тенісистку Тайлу Престон (6:2, 6,2), у другому раунді розбила представницю Болгарії Вікторію Томову (6:1, 6:3), а в 1/16 фіналу здолала швейцарську спортсменку Вікторію голу (6:2, 6:3).

Додамо, що в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії вийшли дві представниці України - Березня Костюк і Даяна Ястремська. Костюк у чвертьфіналі зіграє проти Коко Гауфф, а Ястремська зустрінеться з кривдницею Світоліною - Ліндою Носковою.

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