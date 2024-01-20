Вперше в історії в 1/8 фіналу Australian Open зіграють відразу три представниці України.

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено вийшла в 1/8 фіналу першого в цьому році турніру серії Великого шолома - Відкритого чемпіонату Австралії.

В 1/16 фіналу українська тенісистка у двох сетах обіграла 85-ту ракетку світу зі Швейцарії Вікторію Голубіч.

Зустріч тенісисток тривала 1 годину 7 хвилин. Світоліна два рази подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала п'ять брейк-пойнтів з восьми.

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Australian Open-2024. 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Голубіч (Швейцарія) - 6:2, 6:3

Це був другий матч між цими тенісистками. У 2019-му в першому раунді Australian Open Світоліна перемогла Голубіч з рахунком 6:1, 6:2.

Відзначимо, що для Еліни це четвертий вихід в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Її найкращий результат на цьому турнірі - 1/4 фіналу (2018, 2019).

У наступному раунді Australian Open-2024 Еліна Світоліна зіграє проти представниці Чехії Лінди Носкової, яка сенсаційно вибила з турніру першу ракетку світу Ігу Свьонтек.

Раніше в 1/8 фіналу Australian Open-2024 пробилися ще дві представниці України - Марта Костюк і Даяна Ястремська. Це історичний рекорд для українського тенісу на турнірах Grand Slam.

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