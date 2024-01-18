Еліна Світоліна впевнено перемогла Вікторію Томову з Болгарії.

У четвер, 18 січня, Еліна Світоліна зіграла поєдинок 1/32 фіналу в рамках першого в цьому році турніру серії Великого шолома - Відкритого чемпіонату Австралії.

Перша ракетка України в двох сетах здолала представницю Болгарії Вікторію Томову.

Поєдинок Світоліної і Томової тривав 1 годину і 6 хвилин. Українка зробила одну подачу навиліт, зробила 1 подвійну помилку і використала 6 з 7 брейк-поінтів.

Відео дня

Australian Open-2024. 1/32 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Томова (Болгарія) - 6:1, 6:3

Це була третя зустріч Світоліної і Томової. Рахунок в особистих зустрічах 3:0 на користь представниці України.

Відзначимо, що Еліна Світоліна в дев'ятий раз вийшла в третє коло Australian Open. Найкращий результат українки на кортах Мельбурна - вихід в 1/4 фіналу в 2018 і 2019 роках.

У наступному раунді Australian Open-2024 Світоліна зіграє проти переможниці пари Катерина Синякова - Вікторія Голубич.

Додамо, що раніше в 1/16 фіналу Australian Open-2024 пробилися Леся Цуренко і Марта Костюк. Також до наступного раунду може вийти Даяна Ястремська, яка в 1/32 фіналу зустрінеться з Варварою Грачовою.

Вас також можуть зацікавити новини: