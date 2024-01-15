В 1/32 фіналу Australian Open-2024 Еліна Світоліна зіграє проти Вікторії Томової з Болгарії.

У понеділок, 15 січня, Еліна Світоліна почала свій шлях на першому в сезоні турнірі серії Великого шолома - Відкритому чемпіонаті Австралії.

У поєдинку 1/64 фіналу перша ракетка України у двох сетах розгромила представницю Австралії Тайлу Престон.

Матч тривав рівно годину. Світоліна зробила дві подачі навиліт, зробила тринадцять віннерів, допустила дванадцять невимушених помилок, а ось подвійних помилок не допускала.

Відео дня

Australian Open-2024. 1/64 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Тейла Престон (Австралія) - 6:2, 6:2

Це була перша особиста зустріч тенісисток. 18-річна Тейла Престон дебютувала в основній сітці турніру серії Великого шолома.

Зазначимо, що Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Australian Open з 2022 року. У минулому сезоні українська тенісистка пропускала австралійський мейджор, оскільки була в декреті.

В 1/32 фіналу Australian Open-2024 Еліна Світоліна зіграє проти Вікторії Томової з Болгарії, яка в 1/64 фіналу виграла у американки Кайли Дей (6:4, 6:2).

Світоліна і Томова грали між собою в один раз. У 2022 році Еліна обіграла Вікторію на турнірі в Монтерреї.

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