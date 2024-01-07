Еліна Світоліна в трьох сетах програла 19-річній американці Коко Гауфф у фіналі турніру в Окленді.

У неділю, 7 січня, Еліна Світоліна програла третій ракетці світу Коко Гауфф у фіналі престижного тенісного турніру WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

Перша ракетка України прокоментувала свою поразку. Українка привітала суперницю з тріумфом і зазначила, що хотіла б виступити на цьому турнірі і в наступному році.

"Вперше грати на цьому турнірі - це був відмінний досвід. Я хочу привітати Коко і її команду з відмінним стартом сезону і побажати успіхів на Відкритому чемпіонаті Австралії. Я із задоволенням провела на цьому турнірі відмінні матчі. Це була важка поразка, але сподіваюся, що зможу приїхати в Окленд і в наступному році і ще пограти тут", - сказала Світоліна.

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Відзначимо, що це був 21-й фінал турнірів WTA в кар'єрі Світоліної. Еліна програла всього чотири рази, при 17 перемогах. Також вперше у своїй кар'єрі титулована українка програла у фіналі турніру WTA, вигравши перший сет. Раніше всі її поразки були в двох сетах.

Додамо, що на турнірі в Окленді Світоліна заробила 163 очки, що дозволило їй піднятися з 25-ї на 23-у позицію в рейтингу WTA.

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