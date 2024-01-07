Еліна Світоліна піднялася на 23-тю позицію в рейтингу WTA, заробивши 163 очки на турнірі в Окленді.

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла виграти трофей престижного хардового турніру WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

У фіналі перша ракетка України в трьох сетах поступилася третій ракетці світу і чемпіонці US Open-2023 Коко Гауфф.

Поєдинок українки і американки тривав 2 години і 32 хвилини. Гауфф три рази подала навиліт, допустила сім подвійних помилок і реалізувала 6 брейк-пойнтів з 13. На рахунку Світоліної жодного Ейса, три подвійні помилки і три реалізованих брейк-пойнта з шести зароблених.

Відео дня

WTA 250 ASB Classic. Окленд, Нова Зеландія. 1/2 фіналу

Коко Гауфф (США) - Еліна Світоліна (Україна) - 6:7 (4:7), 6:3, 6:3

Це була друга особиста зустріч тенісисток. У 2021 українка перемогла американку в 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

Відзначимо, що Гауфф вдруге поспіль стає переможницею турніру в Окленді. Всього на рахунку 19-річної американки 7 титулів за кар'єру.

Нагадаємо, на турнірі в Окленді Еліна Світоліна перемогла Каролін Возняцкі з Данії в першому раунді, в 1/8 фіналу виграла у британської спортсменки Емми Радукану, в 1/4 фіналу розгромила представницю Чехії Марію Боузкову, а в півфіналі в трьох сетах здолала китаянку Сіюй Ван.

Додамо, що вихід у фінал турніру в Окленді приніс Еліні Світоліній 163 очки. У рейтингу WTA Українка знаходиться на 23-й позиції.

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