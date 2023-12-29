Армія РФ випустила більше сотні ракет по найбільших містах України вранці 29 грудня.

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала масований ракетний обстріл, до якого вдалися вранці 29 грудня російські окупаційні війська.

Спортсменка опублікувала пост в своєму Instagram, в якому висловила співчуття постраждалим в результаті атаки.

"Друзі, сьогодні ворог атакував всю Україну. Є загиблі і постраждалі, мої щирі співчуття... Зараз ми повинні об'єднуватися і продовжувати підтримувати наших військових", - написала Світоліна.

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Ракетний удар РФ по Україні 29 грудня

Окупаційні війська РФ 29 грудня випустили по Україні понад 100 повітряних цілей. Більшість з них збили сили ППО. Основними цілями терористів були великі міста України: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків та Запоріжжя.

Росіяни завдали удару практично всіма видами ракет, що є в їх арсеналі. Силам ППО України вдалося збити 114 цілей. Зокрема, було збито 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

На жаль, не обійшлося без постраждалих. Відомо про 12 загиблих і 76 поранених, але ще тривають пошуково-рятувальні операції.

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