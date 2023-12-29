Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала масований ракетний обстріл, до якого вдалися вранці 29 грудня російські окупаційні війська.
Спортсменка опублікувала пост в своєму Instagram, в якому висловила співчуття постраждалим в результаті атаки.
"Друзі, сьогодні ворог атакував всю Україну. Є загиблі і постраждалі, мої щирі співчуття... Зараз ми повинні об'єднуватися і продовжувати підтримувати наших військових", - написала Світоліна.
Ракетний удар РФ по Україні 29 грудня
Окупаційні війська РФ 29 грудня випустили по Україні понад 100 повітряних цілей. Більшість з них збили сили ППО. Основними цілями терористів були великі міста України: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків та Запоріжжя.
Росіяни завдали удару практично всіма видами ракет, що є в їх арсеналі. Силам ППО України вдалося збити 114 цілей. Зокрема, було збито 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.
На жаль, не обійшлося без постраждалих. Відомо про 12 загиблих і 76 поранених, але ще тривають пошуково-рятувальні операції.