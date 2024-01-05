У півфіналі турніру в Окленді Еліна Світоліна зіграє проти Сію Ван.

У п'ятницю, 5 січня, відбувся поєдинок 1/4 фіналу престижного турніру серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія) , в якому Еліна Світоліна грала проти Марії Боузкової.

Перша ракетка України в двох сетах розгромила суперницю з Чехії і пробилася в півфінал турніру.

Поєдинок Світоліної проти Боузкової тривав одну годину і 6 хвилин. Еліна виконала 3 подачі навиліт і зробила 1 подвійну помилку. Також українська тенісистка використовувала 5 з 9 брейк-поінтів.

Відео дня

WTA 250 ASB Classic. Окленд, Нова Зеландія. 1/4 фіналу

Марія Боузкова - Еліна Світоліна - 0:6, 3:6

Відзначимо, що це була четверта очна зустріч Світоліної і Боузкової. Рахунок в особистих зустрічах 3:1 на користь української спортсменки.

Нагадаємо, в першому колі турніру в Окленді Еліна Світоліна перемогла Каролін Возняцкі з Данії, а в 1/8 фіналу здолала представницю Великобританії Емму Радукану.

У півфіналі турніру в Окленді Еліна Світоліна зіграє проти представниці Китаю Сію Ван.

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