Еліна Світоліна пробилася в 1/4 фіналу турніру в Окленді, де зіграє проти Марії Боузкової.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу престижного турніру серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

В рамках другого кола українка в трьох сетах обіграла чемпіонку US Open-2021 Емму Радукану.

Напружений поєдинок Світоліної проти Радукану тривав 2 години і 50 хвилин. Українка зробила фантастичний камбек в першому сеті, коли поступалася 1:5, але зуміла виграти 5 геймів поспіль. Однак на тай-брейку Еліна програла британці. Друга партія також перейшла на тай-брейк, який Світоліна виграла з рахунком 7:3, хоча програвала 1:3.

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Отримавши психологічну перевагу після другого сету, у третій партії українка розгромила Радукану - 6:1.

WTA 250 ASB Classic. Окленд, Нова Зеландія. 2-й раунд

Емма Радукану - Еліна Світоліна - 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 1:6

Відзначимо, що це була перша зустріч тенісисток.

Додамо, що в першому колі Еліна Світоліна здобула перемогу над екс-першою ракеткою світу Каролін Возняцкі з Данії.

В 1/4 фіналу турніру в Окленді Українка зіграє проти Марії Боузкової з Чехії.

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