Її наступно суперницею стане переможниця US Open-2021 Ема Радукану.

Перша ракетка Україна Еліна Світоліна почала новий сезон, здолавши у першому раунді Auckland Open титуловану данську спортсменку Каролін Возняцкі.

Згідно з результатами Возняцкі програла Світоліній з рахунком 0:2 (4:6, 3:6).

У дебюті українка доволі легко тримала 2:0 з брейком. Однак Возняцкі одразу відповіла "взаємністю" і за рахунку 3:3 Світоліна віддала противниці очко.

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Розвинути успіх Возняцкі не зуміла - перша ракетка України підняла темп і вирівняла становище. У важкій боротьбі вона відстояла власну подачу, а далі в такому ж напруженому геймі дотиснула противницю на чужій та повела за партіями.

Другий сет Світоліна дуже впевнено відіграла на власній подачі та з одним брейком у середині партії вже вела 4:1. Возняцкі намагалась чинити спротив, але обмін очками на чужих подачах дозволив українській спортсменці подавати на сет. Реалізувала вона перший же матчбол.

Далі Світоліна має поборотися з переможницею US Open-2021 Еммою Радукану. Та в першому раунді здолала Єлену Габріелу Русе з Румунії (6:3, 4:6, 7:5).

Останні новини про Світоліну

Нещодавно перша ракета України зізналась, що відчуває під час матчів з росіянками. Коли вона грає проти представниць країни-терориста, то бореться, як солдат. У цих іграх українка відчуває велику відповідальність і мотивацію.

У листопаді Світоліна анонсувала повернення на корт після перерви, яку взяла, щоб відновитися після травми.

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