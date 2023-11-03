Еліна Світоліна отримала дозвіл від лікарів відновити тренування.

Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила, що плану вже скоро повернутися на корт.

На своїй сторінці в Instagram зіркова тенісистка вирішила відповісти на запитання підписників. Одне з питань стосувалося повернення українки до змагань.

"Нарешті я отримала зелене світло від лікарів, щоб почати тренуватися дуже скоро. Через кілька тижнів планую повернутися на корт", - повідомила Світоліна.

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Нагадаємо, у вересні цього року Еліна Світоліна несподівано оголосила про паузу в кар'єрі. Українська тенісистка повідомила, що має деякі проблеми зі здоров'ям і тому хоче взяти паузу, щоб відновитися.

Додамо, що Світоліна тільки навесні поточного року повернулася на корт після довгої перерви, пов'язаної з народженням дочки. Повернення українки вийшло тріумфальним - вона повторила особисті рекорди на Ролан Гаррос і Вімблдоні, а також виграла турнір в Страсбурзі, завдяки чому повернулася в топ-30 найкращих тенісисток планети.

Незважаючи на чергову паузу в кар'єрі, станом на 3 листопада Еліна Світоліна продовжує бути першою ракеткою України, займаючи 25 місце в світовому рейтингу WTA. В активі української тенісистки 1809 очок.

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