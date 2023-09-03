Еліна Світоліна в трьох сетах програла Джессіці Пегулі з США.

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

У поєдинку третього кола 28-річна українка в напруженому поєдинку програла третій ракетці світу Джесіці Пегулі з США.

US Open-2023. Третє коло

Еліна Світоліна (Україна) - Джессіка Пегула (США) - 4:6, 6:4, 2:6

Огляд матчу:

Поєдинок тривав 1 годину і 52 хвилини. Українська тенісистка чотири рази подала навиліт, допустила чотири подвійних помилки і реалізувала 5 з 8 брейк-пойнтів.

Світоліна і Пегула зустрічалися між собою п'ять разів, чотири рази перемагала представниця США.

Для Еліни це був десятий виступ на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. Її найкращим результатом залишається півфінал у 2019 році.

В 1/8 фіналу US Open-2023 Джессіка Пегула зіграє проти Медісон Кіз.

Додамо, що в одиночному розряді US Open-2023 більше не залишилося представниць України. Раніше в першому колі турніру Катерина Байндль поступилася Ганні Кароліні Шмідловій, Ангеліна Калініна програла Сарі Соррібес-Тормо, а Марта Костюк зазнала поразки від Олени Рибакіної. Леся Цуренко покинула турнір, програвши у другому раунді Катерині Александровій.

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