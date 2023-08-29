Марта Костюк без шансів програла Єлєні Рибакіній з Казахстану.

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи в одиночному розряді US Open-2023.

У поєдинку першого кола 21-річна українка розгромно програла четвертій ракетці світу з Казахстану Єлєні Рибакіній.

US Open-2023. Перше коло

Марта Костюк (Україна) – Єлєна Рибакіна (Казахстан – - 2:6, 1:6

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Тривалість поєдинку склала 1 годину і 23 хвилини. Марта взяла лише 25% очок на першому прийомі, тоді як у казахстанської тенісистки цей показник удвічі більше.

Костюк і Рибакіна зустрілися вдруге в кар'єрі. Рахунок в особистих зустрічах став 1:1.

Це був 17-й матч Марти проти суперниць з першої десятки і 15-та поразка.

У наступному раунді US Open-2023 Єлєна Рибакіна зіграє проти переможниці пари Панна Удвар - Айла Томлянович.

Зазначимо, що Марта Костюк стала третьою представницею України, яка завершила виступ в одиночному розряді US Open-2023. Раніше Катерина Байндль поступилася Анні-Кароліні Шмідловій, а Ангеліна Калініна програла Сарі Соррібес-Тормо.

У першому колі Відкритого чемпіонату США належить зіграти ще двом українкам - Леся Цуренко зустрінеться з Ельзою Жакемо (Франція), а Еліна Світоліна з Анною-Єленою Фрідзам (Німеччина).

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