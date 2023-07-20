Ще п'ять українок можуть пробитися в основну сітку, якщо подолають кваліфікацію.

У понеділок, 28 серпня, стартує турнір серії "Великого шолома" US Open-2023.

В основній сітці Відкритого чемпіонату США на кортах Нью-Йорка точно виступлять п'ять українських тенісисток: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль.

Також в "основу" можуть пробитися ще п'ять представниць України: Даяна Ястремська, Дар'я Снігур, Катаріна Завацька, Юлія Стародубцева і Валерія Страхова. Однак їм потрібно спочатку подолати кваліфікацію.

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Відзначимо, що найкращий результат серед українок на Відкритому чемпіонаті США показала Еліна Світоліна. У 2019 році вона зуміла пробитися до півфіналу цього турніру. Леся Цуренко в 2018 році доходила до 1/4 фіналу.

Матчі основної сітки US Open-2023 пройдуть з 28 серпня по 10 вересня. Чинним чемпіоном турніру в одиночному чоловічому розряді є іспанець Карлос Алькарас, а серед жінок - польська тенісистка Іга Швьонтек.

Нагадаємо, раніше завершився трав'яний турнір серії "Великого шолома" Wimbledon-2023. Переможцем турніру серед чоловіків став Карлос Алькарас, серед жінок - Маркета Вондроушова. Найкращий результат серед українок показала Еліна Світоліна, яка зуміла пробитися в 1/2 фіналу.

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