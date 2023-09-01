Еліна програла перший сет, але змогла зробити камбек.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№26 WTA) пробилася до третього раунду Відкритого чемпіонату США з тенісу.

На стадії 1/32 фіналу українка зустрічалася з росіянкою Анастасією Павлюченковою (№98 WTA). По ходу поєдинку Еліна поступалася, але змогла перевернути хід гри на свою користь.

US Open-2023. WTA. Друге коло

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Еліна Світоліна (Україна) – Анастасія Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4

Поєдинок тривав майже три години. Рахунок в особистих зустрічах між Світоліною та Павлюченковою став 3:3.

Найкращий результат Еліни на US Open - півфінал у 2019 році. Другого вересня на стадії 1/16 фіналу Світоліна зіграє проти американки Джессіки Пегули (№3 WTA).

Цікаво, що останні три матчі Світоліної з Пегулою завершувалися перемогою 29-річної представниці США.

У попередньому раунді US Open-2023 Еліна обіграла німкеню Анну-Лєну Фрідзам.

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