У другому раунді американського мейджора Еліна Світоліна зустрінеться з Анастасією Павлюченковою.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до другого раунду Відкритого чемпіонату США з тенісу.

У стартовому матчі на турнірі титулована українка розгромила представницю Німеччини Анну-Лєну Фрідзам.

US Open-2023. WTA. Перше коло

Еліна Світоліна (Україна) - Анна-Лєна Фрідзам (Німеччина) - 6:3, 6:1

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Поєдинок тривав 1 годину. Світоліна чотири рази подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки і реалізувала 4 з 5 брейк-пойнтів.

Світоліна і Фрідзам зустрілися вперше в кар'єрі.

Відзначимо, що Світоліна вдесяте в кар'єрі виступає в основній сітці американського мейджора і увосьме долає перший раунд. Найкращий результат Еліни на US Open - півфінал у 2019 році.

У другому раунді US Open-2023 Еліна Світоліна зустрінеться з Анастасією Павлюченковою. Вона в стартовій зустрічі Відкритого чемпіонату США переграла Фіону Кроулі в двох сетах - 6:2, 6:4.

Зустріч Світоліної з Павлюченковою відбудеться 31 серпня, початок - приблизно о 18:00 за київським часом.

Раніше в першому колі одиночного розряду US Open-2023 Катерина Байндль поступилася Анні-Кароліні Шмідловій, Ангеліна Калініна програла Сарі Соррібес-Тормо, а Марта Костюк зазнала поразки від Єлени Рибакіної.

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