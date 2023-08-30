Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до другого раунду Відкритого чемпіонату США з тенісу.
У стартовому матчі на турнірі титулована українка розгромила представницю Німеччини Анну-Лєну Фрідзам.
US Open-2023. WTA. Перше коло
Еліна Світоліна (Україна) - Анна-Лєна Фрідзам (Німеччина) - 6:3, 6:1
Поєдинок тривав 1 годину. Світоліна чотири рази подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки і реалізувала 4 з 5 брейк-пойнтів.
Світоліна і Фрідзам зустрілися вперше в кар'єрі.
Відзначимо, що Світоліна вдесяте в кар'єрі виступає в основній сітці американського мейджора і увосьме долає перший раунд. Найкращий результат Еліни на US Open - півфінал у 2019 році.
У другому раунді US Open-2023 Еліна Світоліна зустрінеться з Анастасією Павлюченковою. Вона в стартовій зустрічі Відкритого чемпіонату США переграла Фіону Кроулі в двох сетах - 6:2, 6:4.
Зустріч Світоліної з Павлюченковою відбудеться 31 серпня, початок - приблизно о 18:00 за київським часом.
Раніше в першому колі одиночного розряду US Open-2023 Катерина Байндль поступилася Анні-Кароліні Шмідловій, Ангеліна Калініна програла Сарі Соррібес-Тормо, а Марта Костюк зазнала поразки від Єлени Рибакіної.