На турнірі в Цинциннаті залишилася тільки одна представниця України.

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з престижного тенісного турніру в Цинциннаті.

Як повідомляється на офіційному сайті WTA, українка знялася з турніру через травму правої ноги.

Відзначимо, що в поєдинку першого кола Еліна Світоліна повинна була зустрітися з Кароліною Возняцкі з Данії.

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Таким чином, на турнірі в Цинциннаті залишилася тільки одна представниця України - Ангеліна Калініна. Вона подолала перший раунд турніру, перемігши в двох сетах представницю Китаю Лінь Чжу - 6:3, 7:5.

Раніше турнір в Цинциннаті покинула ще одна українська тенісистка Марта Костюк. 21-річна українка в першому раунді розгромно програла італійці Ясміні Паоліні - 2:6, 1:6.

Додамо, що турнір в Цинциннаті проходить з 14 по 20 серпня. Загальний призовий фонд у жіночому одиночному розряді становить 2,7 мільйона доларів.

Чинною переможницею турніру є Каролін Гарсія, яка у фіналі минулого року обіграла Петру Квітову.

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