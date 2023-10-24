Спортсменки ніяк не прокоментували те, що трапилося.

Легенда світового тенісу Серена Вільямс видалила зі спільної фотографії першу ракетку світу Аріну Соболенко, яка представляє Білорусь.

Американка напередодні відвідала відкриття ресторану в Маямі, на якому була присутня величезна кількість зірок спорту і шоу-бізнесу, і опублікувала в своїх соцмережах знімок звідти. На фото Вільямс стоїть в компанії Кароліни Возняцкі і Давида Грутмана.

Увагу користувачів привернув той факт, що на знімку Вільямс обрізала Аріну Соболенко, що стояла скраю. Білоруська тенісистка у своєму Instagram опублікувала повну версію фотографії, відмітивши Серену.

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Ні Серена Вільямс, ні представниця Білорусі ніяк не коментували цю ситуацію.

Додамо, що Аріна Соболенко лише через півтора року повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявила, що не підтримує війну і самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше спортсменка неодноразово підтримувала дії диктатора. У 2020 році, під час протестів у Білорусі, Соболенко підписала документ під назвою "Відкрите звернення спортивної громадськості Білорусі", в якому йшлося про те, що "обов'язок" спортсменів "не виступати з політичними закликами, а перемагати на спортивних аренах".

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