Корі Гауфф вперше в кар'єрі стала переможницею турніру серії Великого шолома.

У суботу, 9 вересня, відбувся фінальний поєдинок US Open-2023 у жіночому одиночному розряді.

Переможницею турніру серії Великого шолома стала американська тенісистка Корі Гауфф. У фіналі 19-річна спортсменка в трьох сетах здолала білоруску Аріну Соболенко.

US Open-2023. Фінал

Корі Гауфф (США) - Аріна Соболенко - 2:6, 6:3, 6:2

Огляд матчу:

Поєдинок тривав 2 години і шість хвилин. Гауфф 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 5 з 9 брейкпойнтів. Соболенко 4 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок і використала 4 з 10 брейкпойнтів.

Відзначимо, що для Корі Гауфф це перша перемога в турнірах Великого шолома. Минулого року 19-річна американка поступилася польській тенісистці Ігі Швьонтек у фіналі Roland Garros.

"Дякую всім, хто в мене не вірив. Місяць тому я виграла турнір WTA 500 – і люди говорили, що на цьому я зупинюся. Два тижні тому я виграла тисячник – і люди говорили, що це моя стеля.

А зараз я тут з цим кубком. Я намагалася, як могла.

Ті, хто намагався залити мій вогонь водою, ви тільки додали до нього бензин. І тепер я палаю так яскраво", - прокоментувала перемогу на US Open Гауфф.

Додамо, що Корі Гауфф стала наймолодшою американською чемпіонкою на цьому рівні з 1999 року після легендарної Серени Вільямс.

За підсумками US Open-2023 Корі Гауфф стане третьою ракеткою світу.

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