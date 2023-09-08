Фінал US Open-2023 в жіночому одиночному розряді відбудеться 9 вересня.

У ніч на 8 вересня в Нью-Йорку (США) були зіграні матчі півфіналу турніру серії Великого шолома - US Open-2023.

Першою путівку до фіналу престижного турніру виборола Корі Гауфф. 19-річна американка в двох сетах перемогла представницю Чехії Кароліну Мухову.

Гра тривала 1 годину і 57 хвилин. За цей час Гауфф 1 раз подала навиліт, допустила 2 подвійних помилки і використовувала 5 з 10 брейк-поінтів.

Корі Гауфф (США) - Кароліна Мухова (Чехія) - 6:4, 7:5

Огляд матчу:

В іншому поєдинку 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату США американка Медісон Кіз в трьох сетах програла Аріні Соболенко. Тривалість поєдинку склав 2 години і 35 хвилин.

Медісон Кіз (США) - Аріна Соболенко - 6:0, 6:7, 6:7

Огляд матчу:

Фінал US Open-2023 в жіночому одиночному розряді відбудеться в суботу, 9 вересня.

Нагадаємо, в основній сітці Відкритого чемпіонату США виступали п'ять українок. У першому колі турніру Катерина Байндль поступилася Анні Кароліні Шмідловій, Ангеліна Калініна програла Сарі Соррібес-Тормо, а Марта Костюк зазнала поразки від Єлєни Рибакіної. Леся Цуренко покинула турнір, програвши у другому раунді Катерині Александровій. Перша ракетка України Еліна Світоліна дійшла до третього кола, де програла третій ракетці світу Джесіці Пегулі з США.

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