Сергію Удовкіну був 41 рік, він воював проти російського агресора з 2014 року.

Федерація тенісу України (ФТУ) повідомила про загибель колишнього судді Міжнародної федерації тенісу (ITF) Сергія Удовкіна.

Сергій Удовкін народився у 1982 році в Азербайджані, але через війну в Карабасі разом із сім’єю переїхав у Донецьк, де пізніше захопився тенісом та став професійним суддею. Також обіймав посаду виконавчого директора осередку ФТУ в Донецькій області.

З початком російсько-української війни в 2014 році Сергій став на захист України, після чого відмовився від статусу судді ITF з "Білим значком". Загинув Удовкін 25 вересня. У нього залишилися дружина, донька та син.

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Як повідомив президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, на російсько-українській війні загинув вже 361 український спортсмен та тренер.

Брат футболіста "Динамо" Олександра Тимчика Юрій Дятлюк загинув поблизу Мар'їнки Донецької області. Він теж грав у футбол на аматорському рівні.

Також повідомлялося про загибель колишньої футзалістки Елеонори Мальцевої, яка раніше грала за збірну України. Їй було 34 роки.

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