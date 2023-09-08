В родині захисника "Динамо" Олександра Тимчика трапилося горе.

Юрій Дятлюк, брат захисника "Динамо" та збірної України Олександра Тимчика, загинув на війні проти Росії.

Життя Дятлюка обірвалося 3 серпня. Під час виконання бойового завдання він потрапив під артилерійський обстріл поблизу Мар'їнки Донецької області. Йому було 34 роки. Він служив старшим сапером інженерно-саперного взводу аеромобільного батальйону 95 ОДШБР.

Дятлюк народився у селі Криклівець Вінницької області. До повномасштабної війни він грав у чемпіонаті області за аматорську команду "Кряж-Агро". Також був гравцем вінницького міні-футбольного клубу "Хімік".

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У Дятлюка залишилася дружина, 11-річний син та 4-річна донька. Дружина загиблого створила петицію про присвоєння її чоловіку звання Героя України.

У пам’ять про Дятлюка названо турнір із футзалу, який відбувається у Вінниці щороку у першу неділю серпня.

Нагадаємо, що перед матчем-відповіддю 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій тренер "Динамо" Мірча Луческу говорив, що брат одного з гравців команди загинув на війні.

В активі 26-річного Тимчика 12 матчів за національну збірну України і один забитий гол.

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