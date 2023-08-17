Мірча Луческу підкреслив, що футболісти працюють з особливим завзяттям заради українців, які на фронті.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що на війні загинув брат одного з гравців столичного клубу.

Слова Луческу передає офіційний сайт "Динамо", прізвище футболіста, в якого трапилося горе в родині, не повідомляється.

"Перед самим від’їздом у Салоніки, який тривав 23 години поїздом, автобусом, літаком, один наш гравець відпросився додому поховати брата, який загинув на війні. Сім’я залишилася без годувальника, а двоє дітей – без батька. Це дуже складно. А ми вимагаємо від нього самовіддачі", - сказав Луческу на пресконференції перед поєдинком "Динамо" - "Аріс".

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Румунський тренер підкреслив, що футболісти працюють з особливим завзяттям заради українців, які на фронті.

"Так, ми розуміємо, що багато українців гинуть на фронті, але захисники стежать за футболом, за нашими виступами, це змушує хлопців працювати з подвоєною енергією. Але в кожного в душі є біль, втрата. Складно налаштовувати гравців у таких умовах", - додав Луческу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в боях під Бахмутом загинув боєць змішаних єдиноборств Едуард Костриця, який воював під псевдо "Небезпечний". Також на цьому напрямку росіяни вбили відомого українського фігуриста Дмитра Шарпара.

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