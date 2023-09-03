Коли українська тенісистка повернеться на корт поки невідомо.

У ніч на 3 вересня Еліна Світоліна програла третій ракетці світу Джессіці Пегулі в рамках 3-го кола US Open-2023 і покинула турнір.

Перша ракетка України прокоментувала результат поєдинку і повідомила, що бере перерву виступах.

"Чесно кажучи, була рада, що змогла грати на цьому турнірі. Я виграла тут пару матчів. Це був важкий поєдинок. Пегула добре зіграла в третьому сеті. Гра пішла не за планом, але це теніс. Я відчуваю, що моя гра стає кращою. Добре почуваюся на корті. Звичайно, іноді бувають важкі дні. Я грала проти третьої ракетки світу, а це непросто.

Відео дня

Зараз просто хочу взяти відпустку, щоб відновитися фізично і потім продовжити виступи. Я точно не знаю, скільки часу візьму на відпочинок. Подивлюся, що порадять лікарі. Поговорю зі своєю командою, подивлюся, що мене чекає. Я просто дуже хочу скористатися часом, щоб відновитися. Я давно не бачила свою дочку, тому дуже хочу повернутися додому

Коли буду в хорошій фізичній формі, то зможу по-справжньому кинути виклик таким гравцям", - заявила Світоліна на прес-конференції.

Відзначимо, що US Open став єдиним мейджором, на якому Світоліна не змогла дійти до чвертьфіналу після свого повернення. На Ролан Гарросі українка поступилася в 1/4 фіналу Аріні Соболенко, а на Вімблдоні дійшла до 1/2 фіналу, де програла Маркеті Вондроушовій.

Вас також можуть зацікавити новини: