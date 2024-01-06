У фіналі турніру в Окленді Еліна Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу Корі Гауфф.

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася у фінал турніру серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

У півфіналі перша ракетка України в трьох сетах перемогла представницю Китаю Сіюй Ван.

Зустріч тенісисток тривала 2 години 11 хвилин. Світоліна шість разів подала навиліт, допустила три подвійні помилки і реалізувала 4 брейк-пойнта з 10. На рахунку Ван два ейси, чотири подвійні помилки і 4 реалізованих брейк-пойнта з 10 зароблених.

Відео дня

WTA 250 ASB Classic. Окленд, Нова Зеландія. 1/2 фіналу

Сіюй Ван (Китай) - Еліна Світоліна (Україна) - 6:2, 4:6, 3:6

Це була перша особиста зустріч тенісисток.

Відзначимо, що Світоліна кілька разів брала медичний тайм-аут в цій грі. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям Еліна зуміла переломити хід зустрічі після програного першого сету і вийти у фінал змагань.

Для іменитої українки це 21-й вихід у фінал на рівні WTA.

У фіналі турніру в Окленді Еліна Світоліна зіграє проти чемпіонки US Open-2023 американки Корі Гауфф.

Нагадаємо, в першому колі турніру в Окленді Еліна Світоліна перемогла Каролін Возняцкі з Данії, в 1/8 фіналу здолала представницю Великобританії Емму Радукану, а в 1/4 фіналу розгромила представницю Чехії Марію Боузкову.

Вас також можуть зацікавити новини: