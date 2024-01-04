В 1/4 фіналу турніру в Окленді Еліна Світоліна зіграє проти Марії Боузкової.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в напруженому поєдинку обіграла Емму Радукану з Великобританії на турнірі серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

Титулована українка поділилася своїми емоціями від перемоги над чемпіонкою US Open-2021.

"Два чудових матчі проти Кароліни та Емми. Вони грали дуже добре. Я задоволена тим, як справлялася з напруженими моментами. Дуже вдячна всім, хто прийшов. Дуже здорово почати рік тут", - сказала Світоліна.

Відео дня

Відзначимо, що Еліна Світоліна і Емма Радукану зустрілися між собою вперше в кар'єрі. Поєдинок українки і британки тривав майже три години і завершився перемогою Еліни в трьох сетах.

Нагадаємо, в першому раунді турніру в Окленді Еліна Світоліна перемогла Каролін Возняцкі з Данії.

У наступному раунді перша ракетка України зіграє проти чеської тенісистки Марії Боузкової.

Раніше Світоліна і Боузкова зустрічалися три рази. Рахунок в особистих зустрічах 2:1 на користь українки.

Вас також можуть зацікавити новини: