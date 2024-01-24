Даяна Ястремська розповіла про свої патріотичні написи на камерах після матчів на Australian Open-2024.

У ніч на 24 січня Даяна Ястремська сенсаційно пробилася до півфіналу Australian Open-2024.

У поєдинку 1/4 фіналу українська тенісистка у двох сетах перемогла Лінду Носкову з Чехії, яка раніше вибила першу ракетку світу Ігу Свьонтек і першу ракетку України Еліну Світоліну.

Після завершення матчу українська тенісистка продовжила свою традицію і залишила новий патріотичний меседж на камері. Даяна цього разу висловила свою підтримку українським бійцям.

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"Я пишаюся нашими бійцями з України", - написала українка.

На післяматчевій прес-конференції Даяна Ястремська відповіла на запитання журналіста про її послання на камерах після завершення ігор. Українка зазначила, що таким чином вона намагається дати сигнал, що пишається своєю країною.

"Якщо ви зрозуміли, що я написала, то йшлося про українських бійців, якими я дуже пишаюся. Вони дійсно заслуговують величезної поваги. Я завжди намагаюся писати щось для України, про Україну.

Я думаю, що це моя місія тут. Якщо я досягну успіху, я зможу... Важко передати словами. Я просто намагаюся дати Україні сигнал, що я дійсно нею пишаюся", - сказала Даяна.

Додамо, що Даяна Ястремська вперше у своїй кар'єрі пробилася до півфіналу турніру серії Великого шолома. В 1/2 фіналу Australian Open-2024 українська тенісистка зіграє проти переможниці матчу Чжен Ціньвень - Анна Калинська.

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