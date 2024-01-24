Українка впевнено у двох сетах обіграла Лінду Носкову з Чехії.

У Мельбурні завершився матч 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в якому українка Даяна Ястремська обіграла Лінду Носкову з Чехії. Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

Українка зустрічалася з суперницею, яка в 1/8 фіналу зупинила Еліну Світоліну (0:3, в першому сеті, наша спортсменка знялася через травму спини). І Даяна впевнено обіграти суперницю в двох партіях.

Українка виконала 3 ейси проти 4 у суперниці і допустила 3 подвійні помилки проти 2 у суперниць. Разом з тим, українка реалізувала три брей-поінта з п'яти, в той час як суперниця - лише один з трьох.

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Примітно, що напередодні гри Носкова вважалася фавориткою на котируваннях букмекерів - 1.46 на перемогу чешки проти 2,72 на успіх Українки. У відсотках це виглядало як 66 на 34 на користь Носкової.

Це буде перший в кар'єрі Ястремської півфінальний матч турніру"Великого шолома". Більш того, Даяна стала першою українською тенісисткою, яка дійшла до півфіналу Australian Орепі з кваліфікації.

У півфіналі Ястремська зіграє проти переможниці матчу Чжен Ціньвень – Анна Калинська. Матч відбудеться завтра, у четвер, 25 січня.

Напередодні, в півфінал не змогла потрапити Марта Костюк, яка в напруженому трьохсетовому матчі програла 4-й ракетці світу Корі Гауфф з США.

Разом з тим, в жіночому парному розряді в півфінал вийшла Людмила Кіченок (разом з представницею Латвії Оленою Остапенко). Цей півфінал для неї стане першим на Australian Open. Раніше пара Кіченок-Остапенко виходила в півфінал Вімблдонського турніру і Ролан Гаррос в 2022-му році.

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